Caso Riondino, Zaia e Lega interrogano: «Quanto è stato pagato questo madrino?»

LA POLEMICAQuanti soldi ha dato la Biennale di Venezia all'attore Michele Riondino per fargli fare il madrino della Mostra del cinema? A chiedere lumi sul cachet dell'attore sono il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, e la collega della Lista Zaia, Silvia Rizzotto, autori di una interrogazione depositata ieri dopo le dichiarazioni di Riondino. E cioè: «Salvini avrei evitato di incontrarlo, non mi rappresenta, non rappresenta la gran parte degli italiani che non l'hanno votato. E lo dico da votante del...