Caserta regina della pizza Poker veneto nella Top 50

VERONESI SUPERSTARD'accordo, il prestigio del Gambero Rosso non si discute e resiste l'attendibilità della storica Guida alle Pizzerie d'Italia. Ma, al suo terzo anno di vita, presentata qualche sera fa al Teatro Mercadante di Napoli, e ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, anche la giovane Top 50 Pizza fa già discutere. Quest'anno anche per il primo posto ex aequo, tutto casertano, che mette insieme sul gradino più alto del podio Franco Pepe e Francesco Martucci, il primo con il suo Pepe in Grani a Caiazzo, già...