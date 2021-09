Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Zero positivi. Nelle case di riposo che ricadono nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, su 3.150 ospiti non risulta ad oggi alcun caso di positività al Covid-19. A segnalarlo come aspetto solo parzialmente rassicurante, è il direttore dei Servizi sociosanitari, Massimo Zuin, aggiungendo appunto come la situazione, nonostante l'Ulss Serenissima abbia sforato quota 800mila vaccinazioni (452.093 prime dosi e 351.490 con...