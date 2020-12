LA STORIA

Strano: se non ci fossero i genovesi, le memorie di alcuni veneziani illustri sarebbero andate disperse. Fu il genovese Giacomo Durazzo, ambasciatore asburgico presso la Serenissima, ad acquistare l'archivio di Antonio Vivaldi e a salvarlo dalla dispersione. È il genovese Giuseppe Bignami ad aver messo assieme la più importante collezione privata riguardante Giacomo Casanova e ad aver fatto alcune scoperte importantissime, per esempio un ritratto dell'avventuriero veneziano in precedenza ritenuto di ignoto, oppure «volumi e testi di impervio reperimento, se non del tutto sconosciuti», come egli stesso annota. Ora questa formidabile collezione viene riunita in un libro che è ben più di un catalogo, ma costituisce una biografia del collezionista nonché un viaggio ragionato nella vita del biografato.

L'INDAGINE

Il volume, con foto di Mauro Davoli, è una co-edizione di Libreria antiquaria Drogheria 28, di Simone Volpato, a Trieste e di Libreria Docet di Loris Rabiti, a Bologna. Tutti i testi sono di Bignami stesso che ha schedato i suoi cinquecento pezzi e li racconta. Il libro si apre con un dovuto omaggio a chi ha permesso a Bignami, seppur indirettamente, di diventare il collezionista di Casanova. Si tratta di un altro cultore, il conte padovano Bruno Brunelli Bonetti, laureato in giurisprudenza, esperto di teatro settecentesco, morto nel 1958. La sua enorme raccolta, non solo casanoviana, di ventimila volumi, «giaceva sotto la precaria protezione di ombrelli aperti a scongiurare le infiltrazioni piovane», scrive Bignami, trascurata per ventiquattro anni nel palazzo padovano dove il nobiluomo aveva abitato (oggi frazionato in appartamenti). La figlia Bianca, nel frattempo trasferita a Trieste, nel 1982 gli vende la collezione. «Più di trentotto anni dopo il destino mi vede concludere una fatica che ha una sua larga base in chi, come lui, mi ha preceduto, e sull'esperienza che ho personalmente maturata anche mediante i suoi scritti e i suoi libri».

PENNIVENDOLO

Il libro è introdotto da un saggio di Antonio Trampus, docente di Storia moderna a Ca' Foscari e studioso casanoviano. «Quel che emerge da questa collezione», sottolinea Trampus, «è la figura di un Casanova pennivendolo. Di uno che, al di là del mito del seduttore, cerca di sedurre anche con la penna e si fa pagare per scrivere qualsiasi cosa. Poi, quando si mette a scrivere le cose che a lui piacciono, non riesce a vendere. I testi che scrive su commissione sono ancora oggi relativamente meno rari, spesso sono edizioni pirata, stampate in tipografie clandestine. Se invece scrive cose che lui pensa capitali, non se le fila nessuno, tipo la traduzione dell'Iliade. È uno straordinario pennivendolo che vuole mascherarsi da grande letterato, che si ritiene alla pari di Voltaire».

LE OPERE

Uno degli oggetti presenti nella collezione è proprio l'opera Scrutinio del libro Eloges de M. de Voltaire. Si tratta di una vendetta postuma del veneziano per com'era stato maltrattato nell'incontro avvenuto nel luglio 1760 a Ferney in Svizzera. Scrive Bignami: «Casanova si avvicinòal grande filosofo con una speranza ambiziosissima, quasi da pari a pari, ma Voltaire lo deluse e lo maltrattò tra un motto di spirito e un altro, applaudito dalla sua corte che rideva compiaciuta. Casanova si vendicò, diciannove anni dopo, con questo libello» uscito nel 1779, ovvero un anno dopo la morte di Voltaire e quindi impossibilitato a replicare.

Per quanto riguarda la ritrattistica, è la prima volta che il celeberrimo quadro di Francesco Maria Narice (genovese pure lui), con un giovane Casanova vestito di blu, viene associato al suo proprietario. Bignami, tra l'altro, lo ha fatto restaurare una ventina di anni fa, cosa che si è rivelata determinante per poter affermare con certezza che l'uomo effigiato era proprio il veneziano. Ancora più sorprendente è la vicenda del ritratto dipinto dallo svizzero Anton Graff. Esisteva un ritratto di Casanova nella collezione Gritti attribuito ad Alessandro Longhi. Di tale ritratto rimane soltanto una fotografia in bianco e nero poiché è disperso dal 1935. Bignami ha però comprato nel 2016 in un'asta un Ritratto di aristocratico di Graff e confrontando i due dipinti risulta chiaro che si tratti della stessa persona (e probabilmente anche dello stesso autore): ecco quindi che è riemerso dall'oscurità della storia un nuovo ritratto di Casanova. Oltretutto è assolutamente plausibile che Graff abbia effigiato il veneziano, perché a Dresda, nell'Accademia di Belle Arti, era collega di Giovanni Casanova, fratello minore di Giacomo.

GLI OGGETTI

Alcuni pezzi hanno richiesto la costanza di un segugio e la pazienza di Giobbe per finire nella collezione, come per esempio lettere a Faulkircher nell'edizione Brockhaus del 1828, edizione intercettata per la prima volta nel 1980, ma acquisita nel 2012, dopo ben trentadue anni di inseguimento tra le librerie antiquarie di mezza Europa. «Il casanovismo», scrive Trampus, «appare una sorta di milizia: accomuna zelanti ricercatori di cimeli, eruditi votati alla custodia della figura del veneziano, collezionisti di edizioni rare e introvabili, e i suoi adepti provengono dalle professioni più diverse. L'autore racconta se stesso e il suo viaggio nel mondo di Casanova, che è stato anche un'esperienza di vita, di crescita intellettuale e di conquistata maturità».

Curiose sono senz'altro le pistole a canna svitabile. Casanova ha sostenuto una decina di duelli, ma si dilunga particolarmente su uno, quello col polacco Saverio Branicki, il 5 marzo 1766, a sud di Varsavia. «L'ennesima questione di ballerine, di onore, di scontro di classe, non ci interessa in questa sede», osserva Bignami, «troppe volte essendo stata ripetuta in numerose circostanze dal nostro avventuriero e trattata in libri che abbiamo in collezione. Qui ci interessa il lato materiale del discorso, e cioe la scelta delle armi impiegate in questo duello» e infatti Casanova scrive che il valletto «svita le pistole», ed ecco che la collezione presenta una coppia di pistole settecentesche a canna svitabile.

Tra i pezzi rari, anzi rarissimi, oltre alla traduzione dell'Iliade, si annovera l'opuscolo nel quale Giacomo sbeffeggia i professoroni dell'università di Bologna, mentre la tre stranezze va segnalato lo Icosameron, un'opera di fantascienza fatta pubblicare da Casanova di tasca propria quando ormai si trovava nel castello di Dux, in Boemia. Sperava avrebbe risollevato la sua situazione economica, invece la affossò perché è quasi illeggibile e le vendite non coprirono mai le spese.

Alessandro Marzo Magno

