ARTE

È una sorprendente e felice scoperta questa casa privata sul Canal Grande che il famoso architetto Carlo Scarpa (1906 Venezia 1978 Sendai, Giappone) ha realizzato tra il 1964 e il 1968 per Loredana Balboni. Perché, come accade spesso per le abitazioni private, era praticamente sconosciuta e solo il recente restauro, voluto dalla nuova proprietà, ha portato alla pubblicazione di un interessante volume (La Casa sul Canal Grande, Electa) che consegna alla storia questo splendido lavoro di architettura d'interni. Del resto Loredana Balboni, collezionista d'arte e moglie di Francesco Pasinetti, noto direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e sorella di Letizia, moglie del regista Michelangelo Antonioni, aveva fatto della sua casa una sorta di ricercato circolo culturale, inaccessibile al grande pubblico ma frequentato invece da personaggi come il regista Luchino Visconti e il grande artista americano Willem de Kooning, per citarne solo alcuni. Alla presenza di opere d'arte di grande valore come alcuni dipinti di Max Ernst e Francis Bacon e, naturalmente, come sempre negli interventi di restauro di Scarpa, una immancabile scultura del suo amico Alberto Viani.

IL PENSIERO

La pubblicazione di questo volume, a cura di Roberta Martinis, Francesco Magnani e Traudy Pelzel, dà risalto in particolare al disegno che, è stato detto, era lo strumento decisivo del pensiero formale di Carlo Scarpa. E qui è peraltro l'occasione opportuna per ricordare che egli, scandalosamente, non era laureato in architettura ed era giunto per meriti artistici, non solo ad insegnare all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ma addirittura diventarne rettore nei primi anni Settanta. Incontrando anche alcune difficoltà burocratiche e il dichiarato ostracismo dell'Ordine degli Architetti che mal sopportava il successo che egli aveva con il proprio lavoro in molti Paesi, in Giappone ed in Italia in particolare. Non è per caso che sia morto per un incidente nel 1978 in Giappone dove era andato per ricevere un premio, lo stesso anno che la Facoltà di Architettura aveva deliberato di nominarlo architetto Honoris Causa, nomina che giunse perciò solo dopo la sua morte.

ITINERARIO ARTISTICO

Il suo percorso espressivo è lungo e gli interventi realizzati numerosi. Ad iniziare dal Premio Olivetti conseguito nel 1956 che gli permise di ripensare radicalmente quel gioiello tutelato di architettura contemporanea che è l'omonimo negozio in Piazza San Marco, ancora oggi meta irrinunciabile per tutti gli appassionati d'arte e architettura. Mitica appare in questa prospettiva la sua mostra alla Biennale del 1968 al cui interno ha peraltro realizzato uno spazio speciale e il padiglione del libro tuttora agibili. Tra le opere visibili, a parte i tanti restauri sparsi in molte parti d'Italia, come il Museo di Castelvecchio a Verona, Palazzo Abatellis a Palermo, la Gipsoteca canoviana a Possagno, a Venezia c'è anche l'ingresso dello Iuav e la porta della Fondazione Querini Stampalia. Tutte opere che documentano chiaramente la personale e caratterizzata ricerca del rapporto tra forma e materia di uno dei più importanti ed influenti architetti italiani del XX secolo.

Enzo Di Martino

