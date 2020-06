LA STORIA

Il cacciatore di suoni vive a Venezia. È da qui che ogni domenica Andrea Liberovici spedisce nel mondo una cartolina acustica: lo sciabordio della laguna, l'urto di un barchino contro una bricola, il vociare del mercato, la musica di una fisarmonica su una gondola. Una dopo l'altra, sei Acoustic Postcards in ciascuno dei sei sestieri, per un totale di trentasei «frammenti di paesaggio sonoro»: tanti quanti le settimane che intercorrono fra l'inizio del lockdown (8 marzo) e l'anniversario dell'Aqua Granda (12 novembre), «i due momenti in cui la città annota l'autore ha vissuto una straordinaria echology».

L'ECO E L'AMBIENTE

Nei giorni del grande silenzio, «al netto dei problemi per l'economia», Venezia ha amplificato al massimo la sua capacità di generare l'eco («è l'ultimo posto nel mondo in cui senti riverberare i tuoi passi») e di garantire una relazione fra l'uomo e l'ambiente («è una città in cui si cammina, ci si incontra, ci si guarda»). Da compositore transdisciplinare qual è, Liberovici ha così cominciato a guardarla, e soprattutto ad ascoltarla, come se fosse un gigantesco strumento musicale: «Un grande violoncello in cui c'è una zona che si chiama anima, vicino al ponticello, dove confluiscono tutte le vibrazioni. Ecco, ho pensato che Venezia fosse l'anima del mondo e che valesse la pena farla conoscere a tutti». Inevitabile passare per i social. «La sfida spiega è stata di puntare su Instagram, il regno delle immagini, per veicolare però dei suoni. Le foto ormai sono usurate, le vedi talmente tanto che ad un certo punto non le distingui nemmeno più. Invece un minuto di audio, senza nessun video di supporto, è l'invito inaspettato all'ascolto. E basta».

L'ATTIMO

L'idea è nata un giorno a pranzo, «a casa di un amico che ha una finestra affacciata su campiello Albrizzi», sentendo gli schiamazzi dei bambini che uscivano da scuola. «Ho iniziato prima dell'emergenza Coronavirus racconta Liberovici con un registratore digitale, professionale ma piccolo. Spesso fingo che sia un telefonino, lo avvicino all'orecchio ma in realtà catturo l'attimo, senza essere notato. La scelta di un suono per un compositore è come la selezione di un'immagine per un fotografo: cerco il dettaglio, l'elemento inatteso che fa la differenza, il momento in cui la vibrazione diventa narrazione. Dopodiché utilizzo l'elettronica per visualizzare lo spettro sonoro: un po' come se potessi effettuare la Tac al rumore di un passo su un masegno. A quel punto posso trattarlo come se fosse davvero una nota e faccio del contrappunto, solo che i punti che si incontrano e si scontrano hanno suoni diversi da quelli consolidati in letteratura».

LA SONATA

Lavorando sulle melodie raccolte nel contesto urbano, l'autore ha pubblicato finora quattordici Acoustic Postcards, fra cui Sunday morning (il concerto delle campane nella città storica alla domenica mattina), Night butterflies («nella notte a San Giorgio le vele delle barche ormeggiate sbattono l'una sull'altra come ali di farfalle»), Sophia's loop (la voce di un uomo, dal marcato accento veneziano, che grida a ripetizione Sofiaaa!). «Il progetto si compone di tre serie da dodici cartoline ciascuna, come se fosse una sonata in tre movimenti. Il primo si intitola The grey cycle, il ciclo grigio, perché comprende il materiale raccolto durante l'inverno, prima della pandemia. Il secondo è The green cycle, il ciclo verde, in omaggio alla natura che si è ripresa i suoi spazi, mentre noi eravamo confinati a casa e potevamo uscire per fare la spesa: in quei brevi tragitti registravo suoni e silenzi. Per il terzo non ho ancora pensato a un colore, ma sarà dedicato alla ripresa, a cominciare dall'audio del Redentore». E alla fine? «Vorrei esporle tutte quante conclude Liberovici per farle ascoltare in modo circolare. O farne un concerto, con i musicisti che interagiscono».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

