Carteggio Aspern, il film non convince Una brutta regia per Vanessa a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIACon questa siamo alla quinta versione cinematografica. Il Carteggio Aspern, scritto da Henry James per la rivista Atlantic Monthly nel 1887, è un testo che ha stuzzicato da sempre i registi, sia per l'ambientazione veneziana che per l'atmosfera di blanda decadenza letteraria e sociale. Ma non è un testo facile da tradurre in immagini: quasi tutto in interni, molto parlato e con sottotesti che un film ha difficoltà a portare a galla. Ci vuole esperienza e stile. Qualche anno fa ci aveva provato un regista del calibro di James Ivory,...