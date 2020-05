Carrierismo e correntismo. Ecco i due grandi mali della magistratura. Partiamo dal significato delle parole. La definizione di carrierismo data dal vocabolario della lingua italiana Treccani è la seguente: ambizione di raggiungere ad ogni costo posizioni di successo. Correntismo invece è definito il fenomeno che consiste nella creazione di aggregazioni (stabili o temporanee) di soggetti la cui comunanza di intenti ed istanze non sia formalizzabile nella struttura tipica di una formazione politica. Ebbene, crediamo che al di là della connotazione già di per sé negativa che i due termini sono venuti assumendo nel corso del tempo (significato fatto proprio come visto dagli stessi testi della lingua italiana vivente), in realtà, nella loro prima strutturazione, sia il desiderio (ancorché forte) di fare carriera, sia la libertà di associazione siano ampiamente accettabili e condivisibili. Il desiderio di fare carriera, di emergere professionalmente costituisce una insopprimibile istanza dell'individuo, costituisce (rectius può ben costituire) fattore di stimolo per il singolo... stimolo a lavorare bene, a cercare di acquisire una sempre maggiore professionalità. Quindi ben venga, entro questi limiti, il desiderio di primeggiare. E allo stesso modo l'associazione di individui portatori di valori comuni, accomunati da una identità di interessi (nel senso culturale del termine) costituisce un diritto insopprimibile dell'uomo, non per niente riconosciuto (e non creato) da norme di legge quali l'art.11 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo (Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e alla libertà di associazione...) e l'art.18 della Costituzione italiana (I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente...). Ciò che è veramente deleterio è l'assemblaggio, l'interazione dei due aspetti sopra citati. Il mix di questi due ingredienti è diventato, per la magistratura, e per la sua credibilità, una pozione velenosa. Il carrierismo fondato sul correntismo ha portato alla deriva (mi si perdoni l'immagine fluviale che peraltro ben si attaglia al tema delle correnti) la magistratura ed i suoi valori primari, quei valori che dovrebbero essere propri della magistratura nel suo complesso, ma ancor prima dote e patrimonio di ciascun magistrato, vale a dire l'autonomia e l'indipendenza. Nessun problema, nessuna critica alla carriera fondata sui meriti, nessuna censura per i colleghi che aspirano a ricoprire incarichi direttivi o comunque di prestigio, perché questa è una giusta ed umana aspirazione. Nulla da dire, anzi, se per arrivare ad assumere ruoli apicali e di rilievo, il magistrato lavora tanto, lavora bene e con diligenza, se si dà da fare nel corso del, tempo con continuità per organizzare e far funzionare bene il proprio Ufficio, collaborando con i colleghi ed il personale e coadiuvando, anche se del caso con critiche costruttive, i dirigenti. Bene che cerchi di trovare soluzioni giuridiche anche originali e coraggiose e che partecipi qualsivoglia dibattito di idee e ideali, che siano tavole rotonde, convegni, organismi di rappresentanza. Male che per arrivare agli stessi risultati il magistrato si adagi nella corrente facendosi da essa portare all'approdo desiderato; male che patteggi sottobanco, che si renda partecipe di logiche spartitorie contando sulla appartenenza. E, allo stesso modo, se è senz'altro un bene la pluralità culturale, il dibattito ed il confronto di idee e su programmi, anche all'interno di una istituzione quale la magistratura (e per fortuna che questo pluralismo c'è) male invece, malissimo che questa appartenenza culturale, questa adesione e comunanza di intenti sia degenerata in una logica di occupazione di poltrone, da conferire a chi la pensa come noi, a chi è dei nostri, e non a chi se la merita a prescindere dal gruppo/corrente di cui faccia parte. Questi sono meccanismi spartitori disonorevoli e davvero lesivi dell'immagine e della credibilità istituzionale della magistratura. La condivisione di interessi che è alla base della associazione tra individui deve rimanere elemento e frutto di una comunione di interessi culturali, di interessi politici (del resto era già Aristotele ad affermare che anthropos zoon politikòn, l'uomo è per sua natura un animale politico), non già veicolo per il raggiungimento di interessi egoistici. Forse è giunto davvero il momento, una sorta di punto di non ritorno, per operare una riflessione ed una autentica e seria autocritica da parte della magistratura tutta, interrompendo e spezzando questa spirale diabolica in cui carrierismo correntismo si alimentano e rafforzano a vicenda. Bisogna che le correnti della magistratura facciano un gesto di modestia e di rottura e dispongano il proprio scioglimento, tornando definitivamente nell'alveo della ANM, Associazione in cui devono confluire in maniera esclusiva i vari rivoli correntizi, e nei cui valori di autonomia, indipendenza, legalità ed imparzialità tutti possono e devono riconoscersi. Questi sono gli unici valori ed interessi che devono improntare l'azione della magistratura e dei magistrati.

*Sostituto Procuratore

Tribunale di Padova

