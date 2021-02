MUSICA

Ha incantato giudici e pubblico di Italia's Got Talent con un'angelica versione di Never Enough di Loren Allred, splendido brano nella colonna sonora di Greatest Showman. Un'interpretazione che gli è valsa il Golden Buzzer di Federica Pellegrini, il pulsante d'oro che manda i concorrenti del talent direttamente in finale. E nella finalissima dello scorso marzo Francesco Carrer, quattordicenne di Campobernardo, frazione di Salgareda (Treviso), ha raggiunto la vetta della classifica cantanti e il secondo posto della graduatoria generale dello show.

BATTESIMO

Nelle settimane scorse è uscito il suo primo singolo Come si fa, prodotto da Davide Tagliapietra, produttore - fra gli altri - di Tiziano Ferro e Gianna Nannini. Una canzone fresca, che descrive le incertezze, le insicurezze e le paure di un ragazzo della sua età. «Parla di una fase della nostra vita - spiega Francesco -, di come si vede il mondo nel passaggio da bambino ad adolescente». Un testo scritto da Gabriele Cannarozzo, che in qualche modo racconta anche il sogno infranto di Francesco, che all'apice della popolarità, nel passaggio fra i 13 e i 14 anni, dopo il successo a Italia's Got Talent, ha dovuto rinunciare al tour promozionale, accusando il colpo del Covid che ha di fatto fermato il mondo dello spettacolo. «Il palco mi manca molto, così come gli applausi - ammette il giovane cantante - ma prossimamente farò dei mini-live su Instagram».

GLI INIZI

La vita sul palcoscenico d'altronde è molto familiare a Francesco, sin da bambino. Inizia a cantare a 8 anni, chiudendosi in cameretta con la musica di Giorgia, sospinto dalla sua prima e più grande fan: nonna Adriana, che l'ha accompagnato anche in televisione. Poi la scuola di canto, i concorsi e i primi successi: il primo posto a Sanremo Junior nel 2018, l'esibizione all'Ariston in occasione di Sanremo Junior mondiale (secondo posto), il podio l'anno successivo al Festival Show, sezione Nuove Voci, con la vittoria della tappa estiva di Mestre e la condivisione del palco con Fausto Leali, Ivana Spagna e Dolcenera e le riprese televisive su Real Time. Il suo vocal coach è Massimo Guidi, guida vocale che ha seguito molti artisti di XFactor e Sanremo. Francesco, in questo periodo, si divide fra lo studio, l'impegno sui nuovi singoli, di cui sarà anche autore, e la scuola, come tutti i suoi coetanei. È in prima liceo e studia relazioni internazionali per il marketing. Subisce gli effetti della didattica a distanza (è complicato, perché ti trovi con i nuovi compagni che non conosci ed è difficile fare amicizia) e guarda al futuro. Il successo gli sta cambiando la vita? «In realtà dopo l'esperienza di Italia's Got Talent - racconta - non è cambiato moltissimo, a parte qualche numero sui social. Sono stato accolto bene dai familiari e dagli amici. Mi porterò sempre nel cuore quella straordinaria e stancante giornata, con quel risultato inaspettato. Sembrava tutto finto: i giudici famosi, gli studi televisivi, e Federica Pellegrini che preme il Golden Buzzer al termine della mia esibizionenon ci credevo!». Invece è stato tutto vero. Durante il lockdown ha collaborato con All Music Italia con dirette online in e con Luca Graziani, doppiatore della serie La casa di carta, e alcuni ragazzi de Il Collegio 4.

Federica Baretti

