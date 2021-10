Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN MICHELE«Congratulazioni a Flavio Maurutto e alla sua lista e grazie di cuore alla mia squadra che mi ha permesso di vivere una bellissima esperienza», Gianni Carrer, vice sindaco uscente, saluta con inevitabile rammarico il competitor Maurutto. Alle 18.40 di ieri pomeriggio Carrer ha salutato l'amico Maurutto complimentandosi per il risultato. «Fino all'ultimo ce la siamo giocata -spiega Carrer- Eravamo in vantaggio con 52 per cento a...