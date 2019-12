Carpentieri a Pordenone e la Tempesta di Shakespeare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ultimo capolavoro di William Shakespeare, quel La Tempesta con cui si congeda dalle scene, è un congegno teatrale in cui s'incrociano alcuni temi che prefigurano l'orizzonte della modernità: lo sguardo occidentale a confronto con quello dell'altro, la realtà e l'illusione, l'incantesimo della mente. Parte da questa consapevolezza l'allestimento per la regia di Roberto Andò in scena oggi alle 20.30 al Teatro Verdi di Pordenone (info www.comunalegiuseppeverdi.it) che si propone denso di spunti visionari, di colori e suoni mediterranei....