Ti scrivo dalla mia regione, il Veneto. Non è un momento facile per noi né per nessuno, sia in Italia che nel resto del mondo. Questo virus chiamato Covid19 si è abbattuto su di noi con la forza di un uragano e sta mietendo vittime ovunque, una situazione terribile. Qui in Veneto grazie al Governatore Luca Zaia stiamo affrontando con grande caparbietà l'emergenza. In pochi giorni abbiamo raddoppiato la potenzialità delle nostre strutture sanitarie, abbiamo avviato una politica di controllo e isolamento dei contagiati, abbiamo cominciato a sperimentare nuovi farmaci e abbiamo messo in piedi una task force tra ricercatori, studiosi, operatori sanitari, medici e infermieri che è stata riconosciuta come un'eccellenza a livello mondiale. Il New York Times, l'Università di Harvard e molti analisti internazionali continuano a citare l'esempio del sistema veneto come un modello a cui ispirare le politiche di assistenza sanitaria. I numeri ci stanno dando ragione e presto potremmo riprenderci in mano la nostra vita. Certo non sarà più come prima, porteremo nel cuore la sofferenza delle tante persone che ahimè ci hanno lasciato a causa di questo maledetto virus, ma la voglia di vita e la speranza di tornare a vivere i nostri giorni con serenità e gioia non morirà! In questi giorni a casa sono sicuro che avrai pensato a cosa succederà dopo l'emergenza sanitaria, avrai anche pensato all'idea di come trascorrere le vacanze, a come passare qualche giorno di serenità con la Tua famiglia, con i nonni, con i figli e nipoti che magari da giorni e giorni non riesci ad abbracciare. Ti starai chiedendo se è opportuno spostarsi, viaggiare, se la Tua vita e quella dei tuoi cari potrebbe essere messa a repentaglio. Sono domande che mi sono posto anch'io e dopo una breve riflessione la risposta è stata immediata se c'è un luogo al mondo dove poter passare una vacanza in assoluta sicurezza questo è il Veneto . Ti sfido a trovare un luogo che in così poco spazio comprima così tante bellezze sia naturali che artistiche. Dalle spiagge di finissima sabbia dell'Adriatico passando per le verdi Colline di Conegliano-Valdobbiadene oggi Patrimonio dell'Unesco per arrivare a Belluno con le sue splendide Dolomiti, senza dimenticare Venezia e la sua laguna, Verona e il Garda, Vicenza con le sue ville palladiane, Padova e le terme, Treviso città d'acque e d'arte e infine Rovigo con il parco del delta del Po. Ma il Veneto è un puzzle di incantevoli borghi ricchi di una storia millenaria segnata dalla Serenissima Repubblica Veneta. Certo ci sono altri luoghi al mondo da poter visitare, ma la Regione del Veneto Ti garantisce qualcosa di più, ossia un sistema sanitario all'avanguardia e soprattutto universalistico. Questo significa che qui in Veneto potrai avere un assistenza sanitaria d'eccellenza con professionisti di altissimo livello in grado di affrontare qualsiasi problema di salute dovesse capitarti. Sarai assistito e curato con strumenti diagnostici e medico-chirurgici all'avanguardia e con una attenzione e dedizione che non ha pari al mondo. Sembrerà un pensiero che forse fino a ieri non ti eri mai posto, ma questa emergenza sanitaria ti ha fatto ben comprendere. Meglio passare le vacanze in luoghi bellissimi, ma che siano dotati di una adeguata assistenza sanitaria in caso di emergenza. Qui in Veneto il sistema è universalistico e proprio per questo in caso di SOS sarai assistito e curato senza nessuna distinzione di genere, razza, colore della pelle, opinione politica, ricchezza o altro. Sarai trattato come un veneto e per questo ti sentirai parte di questa grande comunità che non abbandona nessuno, soprattutto nei momenti difficili della malattia. Vieni in Veneto a passare le tue vacanze, non avere timore, conoscerai persone fantastiche, scoprirai luoghi stupendi, ma soprattutto ti sentirai al sicuro nella regione con il migliore sistema sanitario del mondo. Ti aspetto!

