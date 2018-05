CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,volevo esprimere il mio sdegno, su come una parte politica di destra o sinistra, ha il vizio di demonizzare l'avversario politico: prima , durante e verso le nomine di governo. Il brutto malcostume è quello di fare le pulci sulla preparazione e curriculum del nominato. Nel nostro e ultimo caso ne fa le spese, il professore Conte, appena chiamato dal presidente Mattarella per dargli o no la fiducia per poter governare. Si cercano cavilli sulla sua carriera di professore. Ma come, nella passata e sofferta legislatura, tra governo...