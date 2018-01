CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, sono uno studente di quinta superiore, quindi vicino all'esame. Durante questi giorni di vacanza ho sentito molte lamentele da parte di ragazzi riguardo ai compiti per le vacanze, dico subito che trovo giustissimo dare i compiti per le vacanze ma non a quantità esagerata. Poi ho sentito e letto riflessioni di professori di molte scuole che si lamentano di ragazzi che non studiano abbastanza, ma che invece dedicano il loro tempo a sport, musica e altri impegni. Io sono uno studente che già lavora e frequenta anche il...