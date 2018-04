CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, sono sempre più triste e sempre più delusa dall'essere italiana. Un paese che non sa vincere e un paese che non sa perdere, nella vita come nello sport. Da noi quello che va male è sempre colpa di qualcun altro e quello che va bene ci rende eccezionali. Mah! La Juventus è stata sconfitta in casa 3 a 0 da un Real che ha colpito 2 traverse e ha sbagliato gol con Ronaldo che nemmeno mio moroso... Eppure sono andata a letto convinta dai giornalisti che la Juve avesse giocato bene e che fosse stata beffata dall'arbitro. Al...