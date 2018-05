CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,sono perfettamente d'accordo con il sig. Vittorio De Marchi per quanto ha scritto sulla edizione odierna del Gazzettino, in merito alle mani in tasca del Presidente della Camera durante la cerimonia a Palermo per la strage di Capaci, mentre veniva suonato l'inno di Mameli. Mi sento anche di aggiungere che quanto ha affermato Fico, in risposta alle polemiche («Preferisco una mano in tasca per qualche secondo alla mano sul cuore di chi poi tradisce lo Stato»), non ha fatto altro che aggravare un comportamento che non fa onore...