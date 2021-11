Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,riferisco un fatto avvenuto il 3 novembre scorso a Treviso nella linea n. 9 , bus delle ore 7.32 in via Zermanese in direzione viale Europa. In seguito a un malfunzionamento tecnico della app l'abbonamento studente di mio figlio valido per il mese di novembre in quel giorno non era visibile nel telefonino, pur essendo stato pagato. Per questo avevo fornito a mio figlio la ricevuta di pagamento e la carta di identità per...