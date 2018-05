CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,più che il bel gioco, con la grande forza di volontà e una buona dose di fortuna che come sempre aiuta, la Juventus ha rivinto un altro scudetto. Purtroppo mancano gli avversari e per diventare campioni bisogna impegnarsi da morire e come dice Chiellini: ci siamo tolti qualche sassolino e ora gli avversari devono stare in silenzio e capire che i più forti siamo ancora noi. Comunque sia la grande Juventus vince facile, e nei momenti topici ha sempre una buona stella oltre che un arbitro amico. Sembra quasi dovuto e scontato ma...