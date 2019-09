CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,nell'edizione di domenica 8 Settembre, rubrica lettere al direttore, un lettore riporta: «Una vera offesa al Nord Italia, nessun ministro del Nord Italia». Per la precisione e per una giusta informazione (non so se Lei direttore è d'accordo) lo scritto non riporta esattamente la situazione per quanto riguarda i ministri e la loro provenienza geografica perché per alcuni di cui sono a conoscenza (Franceschini, Guerini e De Micheli sono del Nord, basta sentire il loro accento) trattasi nello specifico di quanto segue: il...