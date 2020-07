Caro Direttore,

l'emergenza Coronavirus ha reso molto più faticosa l'esperienza della malattia, aggiungendo alla sofferenza delle persone ricoverate un'ulteriore sofferenza: per chi è degente, infatti, le regole di distanziamento sociale, imposte dall'epidemia, si sono trasformate in solitudine e in isolamento. E ancora, l'emergenza ha reso certamente ancor più faticosa, per i familiari, l'assistenza alle persone anziane ricoverate, e ancora più doloroso e complesso l'accompagnamento dei propri cari che siano, purtroppo, in fase terminale; la lettera pubblicata ieri dal Vostro giornale ne dà una chiara testimonianza.

Va detto anche che, pur nel rispetto delle normative nazionali, e pur mantenendo altissima la guardia quanto al rischio Covid-19, il Servizio sanitario veneto ha compiuto ogni sforzo perché ai familiari sia consentita ogni possibile assistenza ai malati ricoverati nelle strutture ospedaliere, negli ospedali di comunità, nelle case di riposo.

Le norme introdotte a livello nazionale in questo periodo sono purtroppo stringenti: è il Decreto governativo del 4 marzo che, proprio alla luce dei casi di contagio all'interno delle strutture residenziali, ha limitato l'accesso ai familiari e ai visitatori nelle Case di Riposo, negli ospedali di comunità e nelle altre strutture, concedendo solo alcune deroghe lasciate alla facoltà della Direzione delle stesse.

Proprio per allargare, per quanto possibile, le maglie di questa rete che regolamenta le visite ai degenti, il Servizio sanitario regionale, con la Circolare regionale del 22 giugno, ha fornito nuove indicazioni operative per le strutture residenziali extra ospedaliere relativamente anche all'accesso di familiari e visitatori. In quella Circolare è prevista l'applicazione di specifici protocolli per le visite dei familiari e altri congiunti introducendo, tra l'altro, la sottoscrizione preventiva di un Patto di responsabilità reciproca tra l'ente gestore della struttura e i familiari /congiunti dell'ospite.

Dal Presidente Zaia, inoltre, sono giunti ripetuti appelli affinché la normativa vigente sia applicata con grande attenzione verso le comprensibili esigenze dei familiari e degli stessi degenti. A questi appelli, sempre fatta salva l'esigenza primaria di non assumere atteggiamenti che favoriscono la diffusione del contagio, hanno cercato di dare risposte le strutture ospedaliere: la stessa lettera evidenzia come durante i ricoveri in ospedale la possibilità di visita e di assistenza non è mai stata negata o regolamentata in modo troppo stretto. Gli stessi appelli del Presidente, insieme a quello della familiare che ha scritto la sua lettera, devono essere valutati con attenzione dalle strutture sanitarie e dalle case di riposo gestite da privati: è vero che l'autonomia di scelta che i gestori esercitano consente loro la stesura dei regolamenti interni per le visite, ed è vero che questi regolamenti sono costruiti proprio in forza delle regole nazionali vigenti; ma anche a queste strutture è chiesto di applicare le norme con quella misura di buon senso che è sempre necessaria e a partire da una piena e profonda vicinanza alle sofferenze degli assistiti e alle necessità umane dei familiari.

Il virus, purtroppo, è ancora tra di noi; mentre lavoriamo per sradicarlo e per contenerne comunque gli effetti, buon senso e vicinanza umana debbono ispirare sempre il lavoro di chi cura e assiste, unitamente alla puntuale attenzione alla salute.

*Direttore Generale

Ulss 3 - Serenissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA