Caro Direttore,

ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione del libro La Boccardi, scritto da Alda Vanzan, lo scorso venerdì.

Devo dire che mi sono molto divertito e per una volta mi sono sentito fortunato a non essere sopra il palco: Lei ha avuto un bel daffare a tenere a bada le meravigliose donne protagoniste dell'evento.

Chiunque si sia avventurato tra le pagine del libro si sarà trovato a sussurrare, anzi, a dire a voce alta, La Boccardi dando a questo nome, che a tratti è una esclamazione, un'aurea divina: la vita della Lucianina è senza dubbio avventurosa al pari di quella di una amazzone.

Mi permetta però: oltre a La Boccardi c'è La Vanzan, che ha saputo cogliere tutte le sfumature di una donna complessa e affascinante, senza scivolare mai nella tentazione di fornire al lettore la propria opinione.

Del resto sono donne e Le donne lo sanno, lo dice anche Ligabue.

Due donne forti, due donne impegnate, due donne impegnative. Esattamente come tutte le donne del Mondo.

Le donne sono un mistero affascinante per noi maschi che passiamo la vita a cercare di capirle e, non riuscendoci, a condizionarle, a etichettarle, a giudicarle: dovremmo solo viverle e lasciarle libere di essere ciò che vogliono. Forse così potremmo far parte della magia che ciascuna di loro porta con sé.

Ancora oggi, nel modernissimo mondo che abbiamo costruito, la differenza di genere è usata come ostacolo e non come valore aggiunto. Ancora oggi ci permettiamo di stupirci se una donna ha successo. Ancora oggi ci permettiamo di assolvere una violenza causata (ma quando mai!) da una gonna troppo corta.

Mi rifiuto di dire la sindaca, la ministra, la consigliera: parliamo di ruoli, di cariche istituzionali, prive di qualsiasi connotazione sessuale. Al pari dovremmo iniziare a dire il commercialisto nel caso di un professionista di sesso maschile.

Le donne sono vita, sono energia, sono speranza. Le donne sono lavoro e famiglia. Le donne sono testa e cuore, sono pazienza e determinazione, sono potenza e delicatezza.

Se solo riuscissero a vivere per loro stesse anziché per compiacere noi maschi trasformerebbero il Mondo in un posto migliore.

