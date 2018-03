CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, a 40 anni dal rapimento e dalla morte di morte di Aldo Moro cosa resta? Restano due preghiere: una di cordoglio per lui, rapito il 16 marzo ed ucciso il 9 maggio 1978, e per gli agenti della scorta ed una preghiera di vicinanza ai loro familiari. Resta l'ammonimento a non assolutizzare le idee. Nessuna idea: ciò conduce a violenza ed a morte! Resta la supplica al pentimento pubblico per chi ancora non ha voluto o non c'è riuscito. Resta la necessità di conoscere ancora di più e di parlare retoricamente di meno. Resta, in...