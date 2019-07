CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Caro assessore Marcato, glielo mandi a dire, glielo spieghi al ministro per lo Sviluppo Economico: altro che prenditori, qui gli imprenditori sono gente che sgobba, ci vuole rispetto». L'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato ha appena lasciato il tavolo dei lavori ma poco male: la battuta più che per lui era per la platea, la quale esplode in un applauso quasi liberatorio. La stoccata al vice premier Di Maio, che a settembre dell'anno scorso aveva tirato di sciabola contro gli imprenditori-prenditori è un passaggio...