La Biennale di Venezia non rinuncia al lavoro con le scuole nonostante il periodo di emergenza sanitaria e le limitazioni dovute alla sicurezza, e si attrezza per organizzare una serie di incontri online. Quest'anno infatti il Carnevale dei ragazzi, iniziativa ludico-didattica che la Biennale porta avanti dal 2010, si svolgerà tutto in modalità a distanza, vista l'impossibilità sia di far venire esperti nelle scuole che di portare le classi a svolgere laboratori in strutture esterne. Un'idea che ha riscosso molto successo, dal momento che le scuole veneziane hanno dovuto cancellare moltissimi appuntamenti dal loro calendario, tanto che al progetto si sono già iscritte 180 classi per un totale di 3.534 studenti partecipanti. Da sabato 6 a domenica 14 febbraio 2021, la Biennale proporrà quindi giochi, racconti, musiche, danze, laboratori artistici, sartoriali e scientifici, tutto rigorosamente online e tutto gratuito. Sarà presente anche quest'anno la sezione I Magnifici, con 5 scuole superiori impegnate per la realizzazione dei laboratori a distanza e 172 giovani studenti creativi che realizzeranno attività di laboratorio con percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. In particolare i laboratori didattici, rivolti alle scuole d'infanzia, primarie, e secondarie di primo e secondo grado, riguarderanno la storia della Biennale e delle sue sedi espositive come l'Arsenale e i Giardini e lo studio dei bozzetti dei costumi di scena conservati presso l'Archivio storico. Quest'anno, inoltre, grazie alla collaborazione con l'Istituto di scienze marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ci saranno laboratori a carattere scientifico dedicati all'inquinamento acustico sottomarino e alle sue conseguenze per gli ecosistemi marini. E poi ancora, ci saranno laboratori di musica e di danza realizzati attraverso un viaggio virtuale tra i cinque continenti. Un particolare riconoscimento verrà poi conferito alle scuole, dall'infanzia alle superiori, che presenteranno dei progetti per il concorso Leone d'argento alla Creatività. Anche le famiglie potranno partecipare ad alcune delle attività gratuite online del Carnevale dei ragazzi: sabato e domenica pomeriggio, infatti, sarà possibile accedere ai laboratori di musica e danza e alle visite guidate virtuali delle sale di Ca' Giustinan.

Alice Carlon

