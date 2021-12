Appuntamento domani con Carmen Consoli (nella foto) alle 21.30 al Gran Teatro Geox di Padova. Il concerto rientra nel tour teatrale della cantante che riprende Volevo fare la rockstar, l'album uscito il 24 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fastickets. . E' consigliabile l'arrivo con congruo anticipo (almeno un'ora prima dello show) per le verifiche di controllo documentazione (è richiesta la certificazione verde rafforzata + documento d'identità).

Così l'artista siciliana ha presentato il suo nuovo tour: «Mentre i giorni passano, accompagnati dalle note del nuovo disco, sembra tornare piano piano anche la bellezza. E per lanciare il cuore oltre tutti gli ostacoli che da mesi ci mettono alla prova, voglio iniziare a parlare di futuro. Lo faccio insieme a Francesco Barbaro e ai collaboratori di sempre, con i quali da anni condivido tutto e che ho trovato pronti a guardare avanti, a essere ottimisti. Torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il mio nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno. In questo tempo, nel quale ci vengono richiesti sacrifici e coraggio, proviamo anche a costruire percorsi di bellezza e di musica. In fondo da sempre io volevo fare la rockstar».

Il Gran Teatro Geox è in Via Tassinari 1 a Padova. Apertura porte ore 19:00. Biglietti disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fastickets.

