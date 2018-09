Carlo Verdone raddoppia i premi per lui il KinéoDiamanti al cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIAMANTI AL CINEMA«I premi sono delle lodi e le lodi per noi attori sono importanti perché danno una carica in più». Così Carlo Verdone, giunto ieri al Lido per ricevere uno dei riconoscimenti di Kinéo - Diamanti al cinema, il premio giunto alla 16. edizione e che quest'anno è stata dedicata in maniera particolare ai giovani. «Vogliamo celebrare hanno detto Rosetta Sannelli e Tiziana Rocca, anima e motore dell'iniziativa quel cambio di passo mondiale nell'arte, nella musica, nel cinema che i giovani operarono con il movimento del...