Carlo Cottarelli all'assemblea nazionale Confersercenti

VENEZIA Le attese delle piccole e medie imprese, tra una Legge di bilancio di emergenza, ancora in fase di definizione, e prospettive economiche in peggioramento. Una congiuntura difficile anche per il bilancio da affrontare non aumentando ancora le tasse, ma procedendo finalmente alla revisione della spesa pubblica. Sarà questo il tema di Lavori in corso, la giornata pubblica della convention Confesercenti prevista per venerdì prossimo, 6 dicembre, alle 10 all'Hilton Molino Stucky alla Giudecca. Ad aprire i lavori il segretario generale...