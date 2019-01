Carlo Cecchi, Pirandello e la libertà di Enrico IV

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROCarlo Cecchi riprende uno dei testi cruciali di Luigi Pirandello e torna sulla scena svelando, con la consueta maestria, le ombre ironiche e per certi versi crudeli che il drammaturgo girgentino ha portato in teatro. A 150 anni dalla nascita di Pirandello e a 95 dalla prima recita dell'Enrico IV, Cecchi dimostra la straordinaria attualità di questo testo drammaturgico rivendicando l'importanza del libero pensiero e l'importanza di essere pur sempre liberi, ancorché in una prigione. Enrico IV è una pietra miliare del teatro...