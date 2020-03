LA CONTESSA

VENEZIA Venezianissima, erede di una famiglia di dogi, si era fatta strada a Milano. Qui la contessa Carla Nani Mocenigo, a cavallo tra gli anni 60 e 70, aveva iniziato una brillante carriera di pierre, con clienti importanti nel mondo della moda e della cultura. E a Milano se n'è andata, domenica scorsa, ennesima vittima del coronavirus.

Classe 1937, era malata da tempo. Un fisico già molto debilitato, il suo, che il virus si è portato via dopo due giorni di ricovero in ospedale, al San Giuseppe, in totale isolamento. Un dolore in più per familiari e amici. Il figlio Filippo che vive in Australia, con l'amatissima nipote Nicole. La sorella Gabriella, a Venezia. E la figlia di quest'ultima, Barbara Garavelli, che pure vive a Milano. É lei a raccontare dello strazio di questi ultimi giorni.

«Stiamo aspettando di capire cosa fare. Mi hanno telefonato per dirmi che i morti li portano direttamente in cimitero a Milano, ma noi vogliamo riportare la salma a Venezia per seppellirla. Li trattano come numeri, capisco il momento, ma tutto questo è molto doloroso».

Per Barbara, che pure fa la pr, la zia è stata una maestra. Lo raccontava nel suo blog, ripercorrendo la carriera di questa donna piena di energia, che la accoglieva ragazzina nella sua agenzia milanese. La madre, la contessa Amalia, aveva trasmesso a Carla la passione per la lirica. Fu così anche che conobbe il futuro marito, il regista Franco Enriquez, a Venezia per il Barbiere di Siviglia. Dopo il matrimonio, il traferimento a Milano, poi la separazione. E ancora il lavoro, a cui Carla si dedicò con tutta la sua passione, la carriera brillante. Fino alla malattia degli ultimi anni.

«Mia sorella era davvero un tesoro di donna» la ricorda Gabriella. Tra le amiche di Venezia, Barbara di Valmarana: «Siamo state ragazze insieme. Abbiamo fatto il ballo dei 18 anni a casa sua. Ricordo che ascoltavamo i dischi della Callas sedute per terra, nel suo salotto.Dopo il matrimonio era andata a Milano, tornava di rado a Venezia. È stata una grande lavoratrice, prima di tutte noi. Una donna importante nel suo lavoro, sempre sorridente. Per me è un grande dispiacere».

La ricorda come «persona molto cara» anche la giornalista di moda, Luciana Boccardi. «I Nani Mocenigo era una delle grandi famiglie veneziane. Quando morì sua madre, la contessa Amalia, ricordo che i veneziani si toglievano i cappello al passaggio della gondola con la salma. E Carla era una veneziana d'altri tempi, anche per la sua educazione. Ricordo quando mi raccontò di uno stilista, di cui non faccio il nome, che la licenzio perché era troppo educata. Carla era davvero una persona per bene».

Roberta Brunetti

