CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carissimi ragazze e ragazzi, veri angeli dell'acqua alta, grazie per il vostro gesto semplice che dischiude il cuore alla speranza.Il mio grazie a voi che - in questi giorni di sofferenza per la nostra amatissima e ferita città - vi siete resi disponibili ad aiutare chi è stato colpito dall'eccezionale ondata d'acqua alta. Torno col pensiero alla grande alluvione che colpì la Liguria nell'ormai lontano 1970 quando, allora diciassettenne e studente liceale, ho trascorso insieme a tanti miei coetanei più settimane a spalare fango. Non fu...