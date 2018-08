Carico troppo ingombrante per il cavalcavia, arrivano i pompieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE Quando si è trattato di passare sotto al cavalcavia della rampa Rizzardi ci ha pensato due volte. Il dubbio per quel camionista, diretto alla Fincantieri, era legittimo considerando il fatto che il suo carico era un ingombrante motore marino destinato a una delle navi in costruzione. Preso dal panico, ieri mattina poco dopo le 13, quando è arrivato in zona Mestre, ha rischiato di incastrarsi sotto al cavalcavia. A quel punto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per cercare di risolvere la situazione: i pompieri, accorsi con...