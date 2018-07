CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cari veneziani, cara Venezia, inutile stracciarsi le vesti per la maleducazione dei turisti quando almeno uno (quanti altri?) dei vostri stessi ristoratori (i soldi non puzzano) fornisce ai clienti i propri piatti in ceramica e le proprie pietanze perché mangino accovacciati sulle fondamenta fuori dal locale. Come da foto, questi turisti hanno fatto la spola dal ristorante al canale con piatti e portate. La cucina doveva per forza esserne a conoscenza dato che la madre (gruppo di 4 persone, vedi allegati) è uscita dal locale con una pila di...