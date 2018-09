CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cari ragazzi,un nuovo anno scolastico sta per iniziare, un'occasione offerta dalla vita assolutamente da non perdere per imparare, per crescere e per costruire il futuro. Già il futuro: un tempo che dovrà arrivare ma che si costruisce giorno dopo giorno attraverso un paziente lavoro, costante impegno e ricerca di relazioni con altre persone o istituzioni. Come raggiungere l'obiettivo di cui sopra? L'offerta istituzionale è ampia e certamente la scuola svolge un'importante funzione formativa ed educativo sociale oltre che relazionale. La...