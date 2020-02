Care lettrici, cari lettori

Abbiamo appreso lunedì sera che il Direttore del Gazzettino, Roberto Papetti, è socio della srl Ponte della Libertà che intende promuovere il progetto del nuovo stadio del Venezia Calcio con annessi alberghi e centri commerciali. La notizia è stata riportata ieri su diversi quotidiani veneti, mentre il Gazzettino ha pubblicato un articolo che ignora la partecipazione del Direttore alla società. La società Ponte della Libertà è stata costituita in Venezia nel giugno 2019. Il Direttore del Gazzettino è socio con una quota di 10.000 euro su 200.000 e siede nel Consiglio d'Amministrazione. I giornalisti del Gazzettino non ne sono mai stati informati. Il ruolo di direttore del Gazzettino è incompatibile con la partecipazione a questa o ad altre simili società, come hanno rilevato gli Ordini dei Giornalisti e le Federazioni regionali di stampa di Veneto e Friuli VG. La credibilità del giornale e la sua reputazione di indipendenza resta gravemente danneggiata quando il direttore del Gazzettino siede come socio e come consigliere di amministrazione in una società di capitali, promotrice di uno dei maggiori progetti edilizi del Veneto, insieme a persone che rappresentano gruppi economici e finanziari dei quali il giornale si occupa quotidianamente. Di fronte alle contestazioni dei giornalisti, il Direttore ha comunicato la volontà di uscire dalla società Ponte della Libertà. Il Comitato di redazione prende atto della decisione ma rileva che il danno alla reputazione del giornale rimane. Proprio pochi giorni fa, i giornalisti hanno accettato altri pesanti sacrifici per garantire tenuta e sviluppo al giornale. Questo sforzo viene contraddetto da comportamenti che nuocciono al Gazzettino.

Il Comitato di Redazione

