Cardinale Scola, alla soglia degli 80 anni, quali sono i ricordi, quali i sentimenti presenti nel cuore?«La mia vita è già stata lunga e anche molto bella, cioè per utilizzare liberamente un'espressione di Claudel un misto di gioia e di dolore. Adesso si tratta di imparare che ancor più bello sarà, come per ogni cristiano, vedere il Volto di Dio. La nostra vita è una sola. Si tratta di riconoscere e accettare la continuità tra...