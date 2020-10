LA MOSTRA

«Non c'è altro modo di essere contemporanei che essere qui e ora. Così, insieme alla contemporaneità di ciò che esiste, c'è la contemporaneità di ciò che è esistito e continua a vivere». Vittorio Sgarbi lo aveva scritto chiaro già in un saggio del 2012. E da presidente del Mart di Rovereto, ecco che questa affermazione, in piena sintonia con il museo di arte contemporanea trentino, conferma una linea programmatica iniziata già nel 2013 con la grande mostra su Antonello da Messina, messo in relazione con la ritrattistica del nostro tempo. Ora è la volta di Caravaggio. Il contemporaneo che ha aperto ieri (fino al 14 febbraio): un'occasione per entrare in un percorso carico di grandi suggestioni e di notevoli intrecci. Il Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio, grande tela in prestito da Siracusa, entra in risonanza con Pasolini e con il suo martirio, documentato dalle crude foto del fascicolo giudiziario. Pasolini artista quanto mai caravaggesco (il poeta friulano fu trascinato dentro Caravaggio al punto che è possibile leggere la sua vita come un doppio della vita caravaggesca, ricorda Sgarbi in catalogo). In mezzo altre tappe e altre suggestioni che si riverberano dalle opere di Nicola Verlato, Burri e Cagnaccio di San Pietro. Rimandi e legami silenziosi eppure potenti, capaci di rivelare quel filo rosso di continuità che accomuna,qui e ora, tensioni e lacerazioni, indipendentemente dall'epoca di provenienza.

IN ESPOSIZIONE

Tra le opere in esposizione il dialogo si fa intenso. In primo luogo Il seppellimento di Santa Lucia: realizzato a Siracusa nel 1608 per la pala dell'altare maggiore della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro; dipinto destinato ad essere esposto proprio nel luogo del martirio della Santa e della sua sepoltura. «Siamo di fronte alla tela più imponente del Caravaggio maturo - scrive Sgarbi - ossessionato da scene di decapitazione, regista di composizioni complesse in dipinti sempre più silenti e spirituali». I due terzi del dipinto sono occupati dallo sfondo della scena: le buie latomie pietrose sottostanti la chiesa, luce strisciante sulla materia densa. Il corpo della santa esamine a terra, la gola tagliata. La lacerazione rosso sangue sul collo di Lucia rimanda al Ferro di Alberto Burri, attraversato dalla stessa ferita rossa. Il silenzio straziante del martirio ormai compiuto, porta alle foto del Cretto di Gibellina (ancora Sicilia) nelle 5 fotografie notturne di Massimo Siragusa che ritraggono il sudario in cemento calato da Burri sulla città vecchia, distrutta dal terremoto del Belice nel 1968. Ancora silenzio. Lo sguardo del visitatore si poserà su I naufraghi di Cagnaccio di San Pietro; quel corpo di giovane uomo esamine a terra, richiamerà ai corpi dei tanti morti del Mediterraneo. Ma il percorso espositivo non concede soste: lo sguardo si farà lungo, come la linea dei martiri che ha scadenzato il tempo dell'uomo. E arriva ad essere colpito dalle crude, violente immagini del corpo senza vita, schiacciato e stravolto, di Pier Paolo Pasolini ad Ostia. Anno 1975. Immagini fredde, scatti da routine giudiziaria e qui esposte. Il corpo del poeta, si fa icona. Pasolini martire civile, idealmente legato al corpo esangue della santa di Caravaggio. Ed è qui che il cerchio ideale tracciato da questa mostra coraggiosa si chiude.

Giulietta Raccanelli

