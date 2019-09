Cara sanità, 4 su 10 non si curano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

WELFAREMESTRE Se la sanità pubblica non basta più e quella privata costa sempre di più, c'è chi non riesce più a curarsi come dovrebbe. Secondo le Acli quattro persone su dieci, intervistate in un campione rappresentativo di tutta la provincia, rinunciano spesso o qualche volta a spese mediche, anche se necessarie. A rimetterci sono soprattutto gli anziani titolari di pensioni senza grosso potere di acquisto e le persone a basso reddito, costretti da una parte a fare i conti con un sistema pubblico in sofferenza soprattutto per le lunghe...