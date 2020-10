Cinque interpreti della Sostenibilità nella sua declinazione ambientale, sociale ed economica sono i vincitori della 39° edizione del Premio Masi. Si tratta di Ilaria Capua, ricercatrice e virologa di fama internazionale, Reinhold Messnerr e un imprenditore di successo come Andrea Rigoni. A loro andrà il riconoscimento Masi Civiltà Veneta 2020.

Il Premio Internazionale Civiltà del Vino è stato attribuito a Riedel Glass, l'azienda che ha saputo ergere ad arte la produzione di calici nel segno del riciclo del cristallo, mentre va al diplomatico italiano Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Grosso d'Oro Veneziano, assegnato alla personalità che si è distinta nel campo dei diritti umani e del progresso civile.

Queste le tre categorie del Premio promosso dalla Fondazione Masi sin dal 1981 e presieduta dalla scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti

Il vicepresidente della Fondazione Masi e presidente di Masi, Sandro Boscaini aggiunge: «Nell'anno dell'emergenza Covid-19, complicato dal lock-down e da distanziamenti forzati, la nostra decisione di assegnare i Premi non è mai venuta meno. Anzi, abbiamo maturato l'ambizione di rappresentare un preciso e forte segnale di resilienza in un contesto di ripartenza generale». La premiazione sarà domani alle 17 e sarà trasmessa in streaming dalle Cantine Masi di Gargagnago in Valpolicella: sulla pagina Facebook @MasiWines in italiano; sulla pagina Instagram @MasiWines in inglese.

