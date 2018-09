Captain Marvel è donna Brie Larson supereroina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANTEPRIMADue anni fa Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, era stato chiaro: «Captain Marvel sarà il supereroe più potente di tutto il Marvel Cinematic Universe». Una dichiarazione che ha ulteriormente alimentato l'attesa per il film dedicato al personaggio, visto che è la prima supereroina, creata nella casa dei fumetti di Stan Lee, a conquistarsi un superhero movie da protagonista assoluta. Con un debutto in sala previsto in Italia per il 6 marzo 2019, Captain Marvel, scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck (Half Nelson),...