Qualità. Passione. Eccellenza. Sostenibilità. Sono le parole chiave che hanno portato Caffè Borbone ad assicurasi il podio di vincitore del Premio Eccellenze d'Impresa 2020 e quello per la crescita e sostenibilità. Il nome - Borbone - evoca ricordi in una Napoli del 700. L'eccellenza, invece, riporta alla competenza di chi lo ha creato, al progetto di eco-sostenibilità e alla particolarità del prodotto che lo rendono uno dei principali leader italiani nel caffè porzionato in capsule e in cialde compatibili. Nato come caffè d'ufficio, «continua a crescere: siamo una famiglia prima che un'azienda», commenta Massimo Renda, fondatore e presidente di Caffè Borbone Srl. «Era il 1996, quando ho creduto in questa idea che si è trasformata in realtà, facendo esperienza giorno dopo giorno sul campo».

Come è iniziata la sua avventura?

«É l'unico lavoro della mia vita. Da quando ero adolescente a oggi, a quasi 53 anni. Ho iniziato nella torrefazione di mio zio, la Caffen, dove ho imparato tutte le fasi della lavorazione del caffè, dalla tostatura alla macinatura. Ho creato Caffè Borbone da zero, avendo visto le potenzialità del Vending (distribuzione automatica) e di quello che è Ocs (Office Coffee Service), ovvero del caffè in cialde e capsule destinato prevalentemente al consumo nei luoghi di lavoro, oltre che del monoporzionato in generale»

Poi il cambiamento

«In poco tempo siamo diventati un treno in corsa, con un fatturato che cresceva sempre di più e con obiettivi chiari. Ho capito che necessitavamo di un'altra figura, un partner che ci desse ancora più forza. Italmobiliare di Carlo Pesenti è stata la risposta. C'è stato subito un rapporto sinergico, anche a livello personale».

Tradotto in dati?

«Siamo la seconda marca top-of-mind in Italia del settore per 173milioni di fatturato (2019). In media una crescita del 36% annuo. Anche in periodo Covid, con tutte le difficoltà, registriamo + 28%. Punti chiave sono: accurata selezione delle materie prime, automatizzazione dei processi di lavorazione, rapporto qualità - prezzo, la tracciabilità dei prodotti».

Ma qual è il vero segreto?

«Grande passione. Grande sensibilità nel mondo del mercato. Grande dinamismo e rapporto con tutti gli interlocutori. Rinnovamento continuo. Riassumendo, studio e innovazione».

Progetti per il futuro?

«Due: puntare all'eco-friendly, con la conversione entro fine anno del 50% (entro il 2021 dell'80%) della produzione in imballaggi ecosostenibili e riciclabili, e parti compostabili. E conquistare il mercato estero, dopo avere perfezionato la nostra presenza in Italia. Se non sei forte in Italia, non puoi esserlo altrove».

