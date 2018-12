Capodanno Wonderland Disco dance al Palaghiaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Grande attesa per la festa di Capodanno (al coperto) più grande del Veneto, l'immancabile appuntamento al Palaghiaccio di Asiago, firmato da Due Punti Eventi. Per il dodicesimo anniversario si ballerà sulle note della migliore musica degli ultimi vent'anni, grazie alla rinnovata collaborazione con Wonderlands Events. Per l'addio al 2018 l'organizzazione ha in programma uno show senza precedenti, con la fusione dei due format di successo, 90 Wonderland e 2000 Wonderland, per celebrare i più grandi successi degli anni Novanta e degli anni...