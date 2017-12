Capodanno, tornano divieti e varchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAPODANNO SICUROVENEZIA Niente alcolici e bibite in genere in contenitori di vetro e niente esplosione di botti anche in occasione dell'imminente Capodanno. Come ormai capita da molti anni, il sindaco ha firmato un'ordinanza che consentirà a tutti di trascorrere senza grossi pensieri la notte di San Silvestro. In nome della sicurezza, poi, ci sarà uno spiegamento consistente di forze dell'ordine sia a Venezia che a Mestre, dove sono stati organizzati specifici spettacoli: fuochi in Bacino di San Marco ed evento musicale in piazza...