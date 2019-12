Capodanno, concerto per aiutare la Fenice

L'EVENTO

Prima cosa segnatevi questo numero: 45505. Sarà un modo - solo da domani al 5 gennaio - per aiutare il Teatro la Fenice dopo la drammatica aqua granda del 12 novembre scorso. Basterà un sms da 2 euro (ahinoi solo con i telefonini con rete Tim e Coop Voce) oppure 5 o 10 euro da rete fissa Tim per partecipare all'operazione di sostegno dell'ente lirico veneziano gravemente danneggiato dall'alluvione del mese scorso. Ed è stato con questo appello che ieri nelle Sale Apollinee, il sovrintendente Fortunato Ortombina, insieme al direttore Andrea Erri, al Maestro Myung-whun Chung e allo staff di Rai Cultura guidato da Francesca Nesler e alle due soliste, la trevigiana Francesca Dotto e la vicentina Valeria Girardello, ha voluto presentare la 17. edizione del Concerto di Capodanno in programma oggi, alle 16 e che domani 1. gennaio, sarà in diretta, a partire dalle 12.20, su Rai1 (e in replica su Rai Radio 3 alle 20.30, e su Rai5 alle 18.30). Inoltre il concerto verrà trasmesso da alcune reti europee (Arte, Wdr) e in altri Paesi come Corea, Cina, Giappone, Emirati Arabi.

IL PROGRAMMA

La regia televisiva sarà affidata a Fabrizio Guttuso e prevederà anche alcuni intermezzi di balletto con il Corpo di Ballo del San Carlo di Napoli e la partecipazione di due stelle del Bolshoj, il pavese Jacopo Tissi e Olga Smirnova, che si esibiranno con le coreografie di Giuseppe Picone in diversi luoghi veneziani (Excelsior al Lido; Palazzo Pisani Moretta sul Canal Grande). Infine il concerto sarà diffuso nei circuiti televisivi di alcune compagnie aeree, mentre sarà possibile seguire l'appuntamento anche con una diretta social su Twitter (hashtag#capodannofenice). A febbraio, infine, verrà pubblicato dalla Rai anche un Dvd dello spettacolo.

Particolarmente interessante il programma che si dividerà in due tempi: Antonin Dvoák con la Sinfonia numero 8 in sol maggiore e poi alcuni famosi brani della tradizione italiana. «Quest'anno - ha detto Ortombina - grazie ad una richiesta espressa direttamente dal Maestro Chung, l'Orchestra e il Coro della Fenice guidato da Claudio Marino Moretti, eseguiranno come primo brano il Sanctus dal Requiem di Giuseppe Verdi che il compositore fece eseguire per beneficenza nel 1879 alla Scala a Milano all'indomani di una alluvione che colpì allora vaste zona del Nord Italia. In cartellone, per la prima volta, anche Amarcord Suite di Nino Rota per celebrare il centenario dalla nascita di Federico Fellini. Ma oltre alle arie più note di Puccini, (Nessun Dorma); ancora di Verdi (da Rigoletto, Cortigiani vil razza dannata; Turandot, Bella figlia dell'amore; Va Pensiero, Libiam ne'lieti calici) ci sarà un omaggio a Jacques Offenbach con il classico Can Can nel 120. della morte del compositore». Di rilievo il cast. Diretti dal maestro Chung, ci sanno oltre alle due soliste Dotto (soprano) e Girardello (contralto) anche Francesco Demuro (tenore) e Luca Salsi (baritono). Lo spettacolo è stato possibile anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e Regione Veneto. Infine va ricordato che la società Fest insieme a Zafferano regalerà un calice in vetro a tutti i presenti.

IL MAESTRO SUDCOREANO

«Qui sono tutti italiani, e io sono l'unico straniero - ha esordito brillantemente Chung - ma il mio amore per l'Italia è enorme. Mi viene da dire che penso di amare questo Paese, spesso anche di più di qualche italiano... E a questo Paese mi lega un grande amore per Verdi. Abbiamo attraversato un periodo difficile, a dir poco disastroso con l'acqua alta, ma nonostante le difficoltà abbiamo lavorato e tutti noi ci siamo impegnati. E in questi due mesi, fin dal trasferimento per le prove a Treviso per la prima del Don Carlo, per un teatro veneziano allagato, ho toccato con mano la speranza e la voglia di fare da parte di tutti. Possiamo dire che siamo stati tutti degli eroi! Abbiamo tutti lavorato con grande coraggio. L'acqua alta non è stato un evento positivo, ma ha creato qualcosa di positivo tra tutti noi».

Paolo Navarro Dina

