Capodanno cinese, nuova occasione turistica

IL FESTIVALVENEZIA Il capodanno cinese arriva a Venezia. L'anno del maiale, che si celebrerà il 5 febbraio, sarà festeggiato in laguna con il Festival VCNY (Venice Chinese New Year) che comprende una decina di eventi che spazieranno anche a Padova e Treviso. «È un progetto che poggia su tre pilastri: turismo, cultura, business - spiega il promotore, Nicola Farronato - Quest'anno a Venezia avremo un'anticipazione con alcuni eventi. Il 5 febbraio ci saranno attività all'aeroporto per i turisti in arrivo, con due artisti cinesi». Gli...