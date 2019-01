Capodanno alla Fenice un inno alla solidarietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICAIl momento più suggestivo è stato quando la soprano Nadine Sierra e il tenore Francesco Meli hanno chiamato l'applauso ritmato di Libiamo ne' lieti calici in tempo di valzer de La Traviata di Giuseppe Verdi. E, con tanto di battimani in platea e nei loggioni, vere e proprie fontane di fuochi d'artificio e tante foglioline argentate e dorate sparate nell'aria hanno finalmente dato il senso dell'anno nuovo. Così, il Teatro La Fenice attraverso le immagini di RaiUno ha rilanciato il suo augurio a tutto il Paese e in Eurovisione dando...