Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. No, aspetta ci sono: New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata. È l'incipit di Manhattan, uscito quarant'anni fa, ed è una dichiarazione d'amore per la Grande Mela percorsa in tanti capitoli della filmografia di Allen: il Central Park di Hannah e le sue sorelle, la 5th Avenue di Alice, i teatri di Pallottole su Broadway, il Madison Square Garden di Misterioso omicidio a Manhattan, il Grant National Memorial di Basta che funzioni, il Bleeker Street Cinema (oggi ormai...