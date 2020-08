CAOS TRASPORTI

VENEZIA D'accordo, non è sempre così a tutte le ore e su tutti i mezzi, ma in questa estate dove i veneziani si limitano per lo più ad andare al Lido e i turisti, quasi tutti di giornata e non dalla grande capacità di spesa, vanno tutti a San Marco, a bordo dei mezzi pubblici c'è sofferenza. E la tratta più complicata è decisamente quella tra piazzale Roma e Rialto, dove scende la maggior parte dei passeggeri.

LINEE IN SOFFERENZA

A meno di non viaggiare nelle ore non di punta (verso il Lido, in motoscafo, prima delle 8.30 o verso Rialto da piazzale Roma sul presto, oppure a pomeriggio inoltrato), sui vaporetti e sui motoscafi sarà ben difficile mantenere la distanza di un metro, raccomandata anche se si ha la mascherina. Se poi capita il fine settimana di Ferragosto, le code e gli assembramenti sono assicurati per buona parte della giornata. Ci sono stati dei momenti pesanti per i passeggeri, tanto da sconsigliare di salire a bordo, come nel caso del rientro serale dal Lido. Ovviamente, i cittadini sui social (ma anche a viva voce e in diretta) si sono sfogati e i politici hanno colto la palla al balzo per denunciare presunti malfunzionamenti.

Il direttore di Actv, Giovanni Seno, però non ci sta a prendere legnate senza reagire e passa al contrattacco. «Sono tutte strumentalizzazioni politiche che danneggiano l'azienda e tutti gli sforzi dei tanti che si stanno adoperando per mantenere i servizi pur in una situazione oggettivamente straordinaria - dice Seno - ad oggi, da inizio estate, il calo dei passeggeri trasportati rispetto all'estate scorsa in terraferma è di oltre il 30% mentre in navigazione la diminuzione degli introiti turistici è tra il 75 e l'80% con analogo calo dei trasportati. In questa situazione è umiliante e non accettabile subire polemiche assurde e basate sul nulla se non sulla ricerca di un effimero consenso personale».

LE FOTO

Per Seno, le immagini diffuse dai candidati del centrosinistra, Monica Sambo e Andrea Martini, non corrispondono alla situazione reale. «La foto del pontone, ad esempio: quando stai per imbarcare su un mezzo da 400 persone o peggio da 1200 persone (motonave) ci si aspetta veramente che ci siano in attesa solo 10/20 persone ben distanziate oppure che predisponiamo una fila ad un metro l'uno dall'altro? Facciamo code da 1,2 km o da 400 metri? Così dopo c'è sicuramente qualcuno che dice che c'era una lunga fila (come successo a Punta Sabbioni) dove in verità la coda era per fare i biglietti alla biglietteria e non per l'imbarco. I mezzi sono pieni? Può essere in certi momenti e ben venga: noi stiamo seguendo quanto previsto dalla ordinanza di Zaia che ci consente fino al 15 ottobre di andare al 100% della capacità. Diversamente i cittadini stanno a terra dato che non abbiamo più mezzi e persone».

LE SCUOLE

«Per quanto attiene l'invocato tavolo sui trasporti alla riapertura delle scuole, esiste già e vede la partecipazione della dirigente scolastica regionale, della Regione e nostra, assieme a tutte le altre aziende di trasporto - conclude Seno - . Rimaniamo tutti in attesa di linee guida operative da parte del Governo e delle istituzioni preposte. Va sottolineato che il nostro trasporto scolastico è di linea e quindi seguirà, salvo diverse decisioni, le regole applicate sul Trasporto pubblico locale. Appare evidente che, non avendo più mezzi di quelli disponibili, eventuali restrizioni sulla capacità di imbarco si rifletterebbe immediatamente sull'utenza e/o sul personale docente causa la necessaria diversificazione degli orari».

Michele Fullin

