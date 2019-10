«Canto Macbeth e rivedo Treviso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOTrevigiano doc, Fabio Sartori ha iniziato a cantare nel coro della parrocchia a Treviso e poi, mentre studiava al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, faceva il saldatore in una carpenteria. Oggi il giovane tenore torna nella sua Treviso (dopo oltre 10 anni di assenza) come guest star per una serata di gala che apre l'Autunno musicale, il cartellone concertistico e operistico organizzato al Comunale da Comune, Teatro Stabile del Veneto e associazione Musincantus (info www.teatrostabileveneto.it). Sartori - che ha inaugurato...