«Canto il soul il mio esilio e la nuova vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICACanta il soul perché per lui il soul è quel nocciolo irriducibile dell'uomo, la «combinazione tra l'essenza umana e la divinità intesa come qualcosa che va oltre il nostro corpo» racconta J. P. Bimeni, una delle più sorprendenti rivelazioni musicali che arrivano dalla Gran Bretagna, voce che si inserisce nella tradizione del soul classico di Otis Redding e Marvin Gaye.Originario del Burundi dopo essere sopravvissuto a due attentati, appena quindicenne fuggì alla guerra civile. Trovò rifugio in Galles, poi si trasferì a Londra...