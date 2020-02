DOLO

Sono vari i cantieri aperti nella frazione di Sambruson e c'è attesa per i residenti che si arrivi alla loro conclusione. Facciamo il punto con l'Assessore ai lavori Pubblici Giorgia Maschera anche alla luce di qualche segnalazione secondo la quale questa settimana i cantieri avrebbero avuto una rallentamento. In particolare alla scuola Manin che, come si ricorderà, ha già avuto problemi perché l'inizio dell'intervento doveva avvenire nel giugno scorso ma, a seguito del contenzioso incorso fra le due aziende che avevano vinto l'appalto, l'amministrazione era stata costretta a rivolgersi alla seconda classificata facendo slittare l'inizio ad anno scolastico in corso. I lavori procedono alacremente osserva l'Assessore Maschera Sarà rispettato il cronoprogramma iniziale. Cronoprogramma che lo stesso assessore aveva indicato. Con ogni probabilità i cantieri comunque saranno conclusi entro Pasqua 2020 Per quanto riguarda il cantiere di via Cimitero, com'è noto, si è giunti alla fase finale essendo stati realizzati i lavori principali e mancando solo l'asfaltatura. Sempre l'Assessore Maschera evidenzia. Anche in questo caso il cronoprogramma è rispettato. Manca la stesura dell'asfalto colorato sulla pista ciclabile, intervento che sarà eseguito appena la temperatura sarà un po' più alta. Fra l'altro questo vale anche per la pista su via Arino. (L.Per.)

